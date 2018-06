Sarri, Guardiola e Sacchi: il tris magico di allenatori a Milano Marittima

Un rapporto di stima reciproco, nato in occasione delle sfide di Champions League tra Napoli e Manchester City. Maurizio Sarri e Pep Guardiola si sono incontrati a Milano Marittima, dove stanno ricaricando le pile dopo le fatiche stagionali. All'hotel Perla Verde si è venuto a formare un trio magico: ai due si è aggiunto infatti il plurititolato Arrigo Sacchi. L'hotel ha pubblicato sul suo profilo instagram degli scatti che ritraggono i tre allenatori insieme. tre si sono riuniti in una cena informale. Sarri è in Romagna in attesa aspetta di conoscere il suo futuro dopo il doloroso addio da Napoli senza il tanto sperato scudetto.

Sulle tracce del mister toscano ci sarebbe il Chelsea. Se l'accordo andasse in porto potrebbe ritrovarsi come avversario in Premier League l'amico Pep. "E’ uno dei più forti in assoluto, nessun dubbio - ha affermato Guardiola recentemente -. Per sapere se un allenatore è bravo bisogna vedere come giocano le sue squadre. Già con l'Empoli che Sarri ha stoffa. La forma con la quale interpreta calcio è un brindisi al sole. Mettersi sul divano e vedere alla televisione il Napoli è stato uno spettacolo. Se verrà in Inghilterra, come dicono, sarà un piacere ritrovarlo".