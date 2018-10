Doppio Nocciolini, il Ravenna non si ferma più: Samb ko

Non c’è due senza tre. Con una doppietta di Nocciolini il Ravenna ha sconfitto al Benelli la Sambenedettese, allungando la striscia di vittorie consecutive dopo Monza e Fermana. Continua il magic moment giallorosso, mentre prosegue la striscia nera dei marchigiani, che nella scorsa stagione in entrambe le occasioni avevano avuto la meglio con il medesimo punteggio di 2-1. La prima emozione del match è al 18esimo, con un'occasionissima per la Samb: discesa di Gemignani che dalla destra mette dentro un cioccolatino per Ilari che, però, da buonissima posizione spara fuori. Al 23' vantaggio del Ravenna: Nocciolini riceve da calcio d'angolo e dal centro dell'area batte Sala. Secondo tempo, Samb subito pericolosa: Bove cerca Stanco, Barzaghi anticipa la punta rossoblu e salva in angolo. Al 54' ospiti ancora in avanti, la difesa locale fa ancora una volta buona guardia. Due giri di lancette più tardi occasione per i giallorossi con un ttiro-cross di Galuppini di poco fuori.Al 75' Nocciolini supera Zaffagnini sulla destra ed entra in area. Il centrale lo atterra, l'arbitro indica il dischetto ed estrae il cartellino rosso. Lo stesso Nocciolini dagli 11 metri spiazza Sala per il 2-0. Nel finale girandola di cambi: il Ravenna sale a quota 10.