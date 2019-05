Nocciolini gol: il sogno playoff del Ravenna continua

Emozioni a non finire al Benelli. Il Ravenna pareggia contro il Vicenza e continua la sua corsa ai playoff grazie al miglior piazzamento in campionato. Gli ospiti passano in vantaggio al ventesimo, grazie ad un colpo di testa di Guerra. La reazione ravennate non si è fatta attendere a lungo e dopo la mezzora ci ha pensato Nocciolini a pareggiare i conti, sfruttando in scivolato un assist di Galuppini. Nella ripresa brivido per i padroni di casa: all'angolo di Giacomelli battuto da destra, l'incornata di Guerra si è stampata sulla traversa, dopo la provvidenziale deviazione di Venturi. match è stato caratterizzato da un tempo inclemente. Il Ravenna giocherà già mercoledì a Salò contro la Feralpi.

RAVENNA (3-5-2): Venturi; Boccaccini, Jidayi, Lelj; Eleuteri, Papa, Esposito (7' st Martorelli), Maleh, Barzaghi (1' st Bresciani); Galuppini (12' st Raffini), Nocciolini (39' st Ronchi). All.: Foschi

A disposizione: Spurio, Selleri, Scatozza, Gudjohnsen, Siani, Sabba, Trovade

VICENZA (4-3-1-2): Grandi; Salviato, Pasini, Bizzotto, Stevanin (29' st Martin); Zonta (15' st Pontisso), Cinelli, N. Bianchi (22' st Laurenti); Curcio (22' st Maistrello); Guerra (29' st Arma), Giacomelli. All.: Colella

A disposizione: Albertazzi, D. Bianchi, Zarpellon, Bonetto, Gashi, Mantovani, Bovo

ARBITRO: Meraviglia di Pistoia

RETI: 21' pt Guerra (V), 32' pt Nocciolini (R)

NOTE: espulso Eleuteri (R) al 45' st per proteste; ammoniti Jidayi, Boccaccini, Maleh (R), Giacomelli, Cinelli, Bizzotto (V)