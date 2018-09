A Cervia i futuri campioni paralimpici si ritrovano al "Summer camp"

Cervia Summer Camp è un progetto volto a promuovere sul territorio romagnolo lo sport paralimpico. Si tratta di un camp organizzato dalla Finp (Federazione Italiana Nuoto Paralimpico), la Fipic (Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina) e il Cip (Comitato Italiano Paralimpico). È prevista la partecipazione di ragazzi con disabilità senza la presenza dei familiari.

Tanti gli obbiettivi prefissati: i più importanti sono sviluppo delle potenzialità, autonomia e aspetti relazionali in gruppo. Le discipline sportive principali saranno il nuoto e basket in carrozzina, ma sono previste altre attività ludico-sportive che si svolgeranno tra il Fantini Club, la piscina comunale e la palestra comunale di Cervia. Il pernottamento sarà presso l’hotel Dante. Lo staff, presente 24 ore su 24 per tutta la durata del camp, è composto da tecnici federali formati sul piano educativo e sportivo e un infermiere per garantire assistenza medico sanitaria. Il camp si svolgerà da giovedì 6 settembre al 9 settembre con l’evento conclusivo.