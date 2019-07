A Faenza va in scena la 26esima edizione del Triathlon Sprint

Il 28 luglio andrà in scena la 26esima edizione del Triathlon Sprint di Faenza, da anni appuntamento fisso del calendario di gare estivo e per molti triathleti locali la prima vera e propria occasione di avvicinamento alla triplice disciplina. Per il secondo anno consecutivo la gara farà parte del calendario FITri, e in particolare quest’anno sarà gara Silver, ottenuta grazie al raggiungimento di alcuni parametri organizzativi e che consentirà agli atleti partecipanti di ottenere il punteggio rank sulla distanza Sprint. La gara Sprint è composta da 750mt di nuoto in piscina da 50 mt, 22km in bici in un circuito collinare già collaudato e apprezzato dagli atleti nelle edizioni precedenti, e per concludere 5 km attorno al parco cittadino in un circuito asfaltato e ombreggiato. Partenza della gara da Piazzale Pancrazi. Anche quest’anno la gara fa parte del calendario Tri Kids Cup Emilia-Romagna con le seguenti distanze: Minicuccioli (6-7 anni) 25 m - 0,5 km - 250 m; Cuccioli (8-9 anni) 50 m - 1 km - 400 m; Esordienti (10-11 anni) 100 m - 2 km - 800 m; Ragazzi e Youth A (12-13 anni) 200 m - 4 km - 1500 m.