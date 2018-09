A Marina Romea i martedì di settembre sono dedicati al mahjong

Anche se l’estate sta volgendo al termine, il Romea Beach di Marina Romea anche a settembre iniziative nuove. Dal 4 il martedì di settembre sarà dedicato a uno dei giochi più popolari nel ravennate, per quanto la sua origine sia orientale e la sua diffusione in Italia limitatissima (lo si pratica a Ravenna e in poche altre città): il mahjong. Tutto pronto per una serata piena di tavoli col panno verde e le pedine d’avorio che caratterizzano questa antichissima disciplina. Il torneo inizia alle 21, l’iscrizione costa 10 euro a testa e sono previsti premi per i primi tre classificati.