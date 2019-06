A Milano Marittima la 'breakfast run' e il beach volley a reti incrociate

Il 22 giugno prenderà il via l’"EA7 Emporio Armani Sportour summer edition", il format-evento itinerante sponsorizzato da EA7 Emporio Armani, organizzato da RCS Sports & Events in collaborazione con La Gazzetta dello Sport e Radio 105. La prima località di mare ad accogliere il tour sarà Milano Marittima, per una due giorni di sport e svago. Sabato 22 e domenica 23 giugno sull’arenile di viale Forlì, infatti, il pubblico avrà la possibilità di svolgere numerose attività dedicandosi al proprio benessere.

In calendario una vasta gamma di discipline sportive estive tra cui scegliere e da praticare contando sul supporto di istruttori altamente qualificati: il beach volley amatoriale, con un torneo a doppia eliminazione; il nuovissimo cross net, ossia il beach volley con reti incrociate; il beach tennis; lo yoga, in una doppia variante tra acqua e terra, ovvero sulla spiaggia e in mare, in equilibrio sul paddel (yoga sup). Sarà possibile, inoltre, cimentarsi con lo stand up paddel, o semplicemente Sup, con cui muoversi sull’acqua in equilibrio su una tavola, o partecipare alla Breakfast Run, la corsa non competitiva di 5 km in programma la domenica sul lungomare, con ritrovo e partenza dallo stesso Villaggio, alle prime luci del mattino.