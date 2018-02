Atletica, nella nostra città è nata l'Academy Ravenna Athletics

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

E’ nata da pochi mesi ma ha già in serbo importanti progetti di promozione e corsi, legati all’Atletica Leggera. Grazie all’Academy, lo sport ravennate si arricchisce di una nuova società di atletica, sodalizio nato dalla volontà e dall'esperienza di chi ama profondamente l’atletica leggera e che può vantarsi di averla prima praticata e poi insegnata sul campo. Oltre al Presidente URBANO LEGA, figurano nel consiglio direttivo ANDREA MONTANARI, MARCO RONCUZZI, ANDREA BENINI e MARCO DI MAGGIO. L’Associazione, affiliata alla FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera) e iscritta al Registro Nazionale del CONI, ha come obiettivo quello di promuovere l'atletica leggera sul territorio a partire dalle categorie giovanili fino all'età adulta. Gli istruttori sono laureati in Scienze Motorie e/o in possesso del Brevetto FIDAL, hanno un'ampia esperienza nell'ambito sportivo, non solo relativa all'Atletica Leggera ma anche in ambito educativo, formativo e relazionale.

La qualità didattica e la metodologia di allenamento sono quindi i punti di forza dell’Academy. Lo scopo dell’Academy è quello di offrire ai giovani l’opportunità di apprendere le basi delle principali discipline dell’atletica leggera, di perfezionare la tecnica e di potersi migliorare. Inoltre, grazie all’esperienza dei propri tecnici instaurare collaborazioni con altre società per un interscambio e condivisione di esperienze. Proprio in queste settimane l’Academy sta presentando diverse iniziative ed eventi agli uffici comunali. Tra questi un progetto per le scuole di Ravenna che ha l’obiettivo di coinvolgere i ragazzi delle classi di 1°, 2° e 3° delle scuole secondarie di secondo grado attraverso l’organizzazione di una mattinata di sport dedicata all’atletica leggera. L’evento denominato “Academy Athletics Spring Games” si svolgerà all'interno del campo scuola di atletica leggera di Ravenna di via Falconieri. Lo scopo è quello di offrire ai ragazzi e ai loro insegnanti l’opportunità di avvicinarsi ad una disciplina fra le più varie ed affascinanti del panorama sportivo in cui tutti possono trovare una propria dimensione. Si tratta di una “riedizione” dei gloriosi Giochi della Gioventù che sono stati il battesimo sportivo di tanti campioni dello sport italiano, che in occasione di queste giornate organizzate dal Coni in quegli anni hanno scoperto il loro talento. Si tratta anche di una opportunità di confronto e di approfondimento professionale e tecnico per gli insegnanti di competenza che aderiranno con le loro rappresentative scolastiche sia nel periodo di selezione della rappresentativa durante il quale i tecnici di A.R.A. saranno disponibili ad una collaborazione “sul campo” sia durante l’evento stesso. Infine, per l’estate l’iniziativa “Un mare di atletica - Academy Summer Beach Games”.

La sabbia e il mare faranno da cornice ad uno spettacolare evento esibizione di salto in lungo in spiaggia. L’appuntamento, che verrà organizzato presumibilmente nel mese di Agosto avrà la presenza su invito, di alcuni dei migliori saltatori a livello nazionale, oltre a dare la possibilità a chi lo desidera di cimentarsi in un salto, con relativa classifica e premiazione dei migliori risultati tecnici.

