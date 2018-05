A Ravenna la nuova edizione della SicuRun - FOTO

Torna anche nel 2018 per la terza edizione la "SicuRun Ravenna", originale appuntamento podistico aperto a tutta la cittadinanza sulle strade del capoluogo romagnolo, in programma domenica 13 maggio. Caratteristica peculiare della manifestazione, nata da un’idea degli stessi rappresentanti delle Forze dell’Ordine locali ed organizzata dalla Struttura di Attività del Podismo Uisp Ravenna-Lugo e dall’Asd Ravenna Runners Club, sarà anche per il 2018 quella rappresentata dal percorso: l'itinerario della corsa si snoderà passando accanto a tutte le caserme ed attraverseranno i cortili dei Corpi militari e di sicurezza e della Prefettura della Città di Ravenna.

L'evento nasce dalla stretta cooperazione fra le Forze Armate e di Polizia, le Istituzioni locali e le associazioni del Terzo Settore della città, tutte unite sinergicamente per rendere la "SicuRun" una corsa assolutamente originale ed unica nel suo genere. Una collaborazione che porterà tutti i partecipanti ad attraversare il vero cuore di Ravenna con le strade presidiate da un mix di Forze di sicurezza e volontari che ogni giorno contribuiscono alla crescita del settore podistico nel territorio romagnolo.

I percorsi previsti saranno due: uno più breve di circa 7 chilometri e uno più impegnativo da 15 chilometri. Soprattutto il percorso lungo accompagnerà i runners nella visita di tutte le caserme e sedi istituzionali cittadine. Il ritrovo è fissato al Comando Provinciale dei Carabinieri di Ravenna, in Viale Pertini, e alle 9.30 la corsa prenderà il via verso la Questura di Viale Berlinguer. A seguire, il tracciato della manifestazione, che si snoderà in prevalenza nel centro storico, toccherà la Stazione Carabinieri Forestali di Via S. Mama, il Gruppo Carabinieri Forestali di Via Santi Baldini, il Comando Polizia Municipale, la Compagnia Presidio Portuale della Guardia di Finanza e la sede storica della Capitaneria di Porto di Ravenna in Via d'Alaggio, dove sarà allestito anche un ristoro per i runners. La corsa proseguirà poi verso il Comando della Polizia Provinciale di Via di Roma ed ancora il Comando Polizia Municipale di Piazza Mameli, la Stazione Carabinieri ed il Comando Provinciale della Guardia di Finanza in Via Alberoni, la Prefettura di Ravenna in Piazza del Popolo, il Gruppo della Guardia di Finanza di Via Galla Placidia, l'ex caserma Dante Alighieri dell'Esercito, la Casa Circondariale in via Porta Aurea, dove sarà allestito il secondo punto di ristoro, ed infine il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Viale Randi. Sede dell’arrivo sarà ancora il Comando Provinciale dei Carabinieri.