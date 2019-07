A scuola di basket sulla spiaggia col capitano Pietro Aradori

Da inizio settimana e fino a sabato Pietro Aradori è sulla spiaggia Fantini Club di Cervia per il suo "AraCamp", il primo camp di basket in cui il capitano della Virtus Bologna veste i panni di allenatore per giovani cestisti. Una full immersion di basket che vede impegnati quindici ragazzi dai 12 ai 15 anni provenienti da tutta l’Italia, insieme a uno staff di istruttori composto da Diego Oldani, allenatore brianzolo che ha militato sia nella Pall. Cantù che in Comense e nuovo responsabile del settore giovanile dell’Agribertocchi Orzinuovi, Francesca Saltarelli, Filippo Baldirossi e ovviamente Aradori. Una grande occasione di sport e di divertimento, con spazio anche a giochi e attività ludiche.