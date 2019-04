A Traversara di Bagnacavallo la "Festa dello Sport"

Martedì, dalle 19, a Traversara di Bagnacavallo, ci sarà la "Festa dello Sport" organizzata dal Club Lamone, affiliato al Coordinamento Clubs Cesena, e dall'Associazione Traversara in Fiore. La serata, aperta a tutti, vedrà la partecipazione di una delegazione del Cesena FC e di altri personaggi della Romagna sportiva, sarà anche l’occasione per testimoniare la vicinanza dei tifosi bianconeri non solo alla propria squadra del cuore, ma anche a Luca "Bura" Chiarini e alla Onlus "Lo Sport è vita", che ha l'obiettivo di recuperare, reintegrare e motivare le persone disabili tramite l'attività sportiva. Ad essi sarà devoluto il ricavato della lotteria con premi rigorosamente bianconeri estratti nel corso della serata. Per tutti i presenti la possibilità di gustare le specialità del fornitissimo stand gastronomico, su tutte la costata di maiale alla brace e tanto altro, il tutto realizzato dalle azdore e dagli chef volontari dell’Associazione Traversara in Fiore.