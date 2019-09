A2, prima di campionato: la Pallamano Romagna non tradisce le aspettative

La Pallamano Romagna non tradisce le aspettative e si aggiudica la prima gara del campionato nazionale di Serie A2 sbancando la Polivalente di Nuoro. Contro i padroni di casa guidati da Silvio Fois, i romagnoli di Domenico Tassinari vincono 37 - 16 una partita dominata sin dai primi minuti. N onostante le defezioni infatti la squadra arancioblu scende in campo con carattere e mostra gli artigli sin dai primi minuti segnando a ripetizione con Di Domenico. Nuoro, squadra giovane e neopromossa prova a contenere gli assalti ma alla fine del primo tempo il risultato è pesantemente in favore del Romagna (20-8). Nel secondo tempo ancora tanto Romagna e ancora tanto Di Domenico che con Albertini risulterà tra i migliori marcatori. La partita ha ben poco da dire, qualche errore difensivo dei sardi fa volare il Romagna che sbaglia anche diverse occasioni davanti alla porta.