"Abbiamo trovato il rinforzo che volevamo": l'OraSì con uno Spizzichini in più

"Abbiamo trovato il rinforzo che volevamo". L'OraSì Ravenna vede allargarsi il suo roster con l’arrivo in giallorosso di Stefano Spizzichini, ala-centro di 203 centimetri. Il giocatore ha firmato un contratto fino al termine della stagione. Il lungo - classe 1990 - ha esordito in serie A con la Sutor Montegranaro nella stagione 2006-2007. In carriera ha indossato anche le maglie di Fortitudo Bologna e Rieti, poi dal 2015 ha giocato stabilmente in serie A2 con Agropoli, Recanati, Trapani, Scafati. Lo scorso anno è tornato in serie A1 con Avellino, prima di vestire la maglia di Napoli nella stagione in corso.

"Con grande soddisfazione annunciamo l’ingaggio di Spizzichini - commenta il presidente dell’OraSì Ravenna, Roberto Vianello -. Dopo una valutazione insieme ad Unigrà abbiamo trovato il rinforzo che volevamo e raggiunto in breve tempo un accordo col giocatore". "Arrivo a Ravenna per un’avventura ricca di stimoli - queste le prime parole del neo giallorosso, Spizzichini -. Entrare a far parte di un gruppo che funziona così bene per dare il mio contributo mi dà una grande motivazione. Non è stato facile lasciare un posto che mi ha dato tanto e compagni a cui auguro il meglio per il resto della stagione, ma sono molto contento di essere qui".