Agility dog, un binomio cane-umano ravennate ai Campionati mondiali in Finlandia

A Turku, in Finlandia, si sono svolti i campionati mondiali di agility dog Fci, a cui ha partecipato anche il binomio ravennate composto da Dennis e Kaya Loca. I due hanno ottenuto, in mezzo a veri professionisti, un bellissimo sesto posto di squadra di manche, arrivando vicini al podio mancato solo per un piccolo errore. Dopo la partecipazione ai campionati Europei prosegue la carriera di questo giovane binomio che negli anni futuri potrebbe portare qualche medaglia internazionale a Ravenna nell’agility dog, un vero e proprio sport che si sta espandendo sempre più.