In migliaia al via a Ravenna per la 20esima Maratona CIttà D'Arte

Ha preso il via domenica mattina intorno alle 9.30 davanti al MAR, il Museo d’Arte della Città di Ravenna in Via di Roma, la 20esima edizione della Maratona di Ravenna Città d’Arte valida quest’anno anche come Campionato Italiano Assoluto di Maratona e, in contemporanea, della Half Marathon e della Martini Good Morning Ravenna. All’arrivo, le premiazioni ed il pasta party Delverde. Tantissimi i partecipanti

IL PERCORSO

La Maratona di Ravenna Città d’Arte si snoda ancora tra le vie della città per toccare tutti gli otto monumenti Unesco e non solo. Il percorso è interamente pianeggiante e dunque veloce, nel cuore del centro storico e nelle zone più caratteristiche, per poi allungarsi prima verso Classe toccando la Basilica di S. Apollinare e successivamente prenderà la direzione di Punta Marina Terme prima del rientro verso Ravenna. La Mezza Maratona percorre le stesse strade della 42,195 km per i suoi primi 18 km, poi, all’altezza della Rotonda Gran Bretagna, nei pressi della frazione di Ponte Nuovo, le due strade si dividono per incontrarsi nuovamente in Via di Roma sotto l’arco del traguardo.