Al Benelli arriva la capolista Pordenone: si annuncia un bel colpo d'occhio

Fervono i preparativi per la partita di domenica che vedrà il Ravenna FC ospitare la capolista Pordenone. Si attende allo stadio Benelli una bella cornice di pubblico in una giornata serena all’insegna della sportività. Pubblico che vedrà, tra l’altro, una presenza importante, quella del vice presidente di Lega Pro Jacopo Tognon, che per la prima volta visiterà lo stadio Benelli e le strutture della società prima di assistere alla partita dalla tribuna. Una presenza importante che testimonia l’attenzione della Lega a tutte le realtà che la compongono, soprattutto in occasione di una gara di cartello come quella di domenica.