Al centro "Le Ghiarine" una giornata di sport a servizio di tutte le abilità

“Lo sport al servizio di tutte le abilità” è il titolo dell’appuntamento che si svolgerà giovedi’ 12 settembre al centro Federale Le Ghiarine di via Romea Sud, 564 a due passi da Mirabilandia. “Il progetto – spiega Silvia Pagliai organizzatrice dell’iniziativa promossa dall’associazione Fipsas di Ravenna - intende offrire ai ragazzi disabili e alle loro famiglie una giornata ludica e sportiva dando la possibilità di incontrare le associazioni sportive dilettantistiche che nella provincia di Ravenna lavorano con il sociale”.

La giornata ha inizia alle 9.30 con il ritrovo delle rappresentative dei centri e consegna magliette con il via ai giochi. Si ringrazia Pirilampo animazione per bambini ,la Croce Rossa Italiana Comitato di Ravenna, l’Advs donatori di sangue, il Coni Point Ravenna, la Scuderia del borgo e tutti i volontari che da giorni lavorano interrottamente. Per informazioni è possibile telefonare al 0544 560688 oppure al cellulare 345 9392186 o scrivere una email a segreteria@fipsasravenna.com.