Al Circolo Tennis Zavaglia il secondo Trofeo Lappersid

Prende il via giovedì il 2° trofeo “Lappersid”, torneo nazionale Open di seconda categoria organizzato dal Circolo Tennis Dario Zavaglia Ravenna e dotato di mille euro di montepremi. Chiude dunque alla grande la stagione del rilancio, sia sul piano agonistico che organizzativo, del club di via Marani con una competizione che vede al via cinquanta iscritti, dieci dei quali di seconda categoria: favoriti d’obbligo per il successo finale sono il giovane 2.4 ravennate Michele Vianello, che si allena da qualche tempo con l’Uta proprio sui campi del Ct Zavaglia, già capace di aggiudicarsi alcuni tornei Open nel corso dell’estate (il più recente il trofeo Oremplast a Massa Lombarda dieci giorni fa), e il 2.4 riminese Alberto Morolli, portacolori del Circolo Tennis Cervia e fresco finalista dell’Open del Cicconetti Rimini. Da seguire con attenzione anche il giovane imolese Enrico Baldisserri (2.5, Ct Bologna), che ha appena conquistato lo scudetto under 16 in doppio, mentre gli altri “seconda” nell’entry list che ambiscono a ritagliarsi un ruolo importante sono i 2.7 Matteo Casini Ropa (Ct Bologna) e Filippo Fracassi (Ct Rimini) e i 2.8 Matteo Bezzi (Ct Zavaglia Ravenna), Diego Bravetti (Pol. Buscherini Forlì), Matteo Mussoni (Ct Rimini), Alessandro Orlandini (Virtus Bologna) e Nicolas Spimi (Tc Riccione).