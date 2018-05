Al Parco Bucci i campionati italiani di treeclimbing: ecco come funziona

Promuovere la cultura dell’albero, diffondere le buone pratiche di gestione, confrontarsi tra professionisti nelle tecniche di cura degli alberi attraverso la competizione di treeclimbers provenienti da tutta Italia e anche dall’estero. E' questo lo scopo dei Campionati italiani di TreeClimbing che ogni anno si svolgono in una città diversa del nostro Paese e che quest'anno - dal 18 al 20 maggio prossimi - faranno tappa al parco Bucci di Faenza. L’evento è organizzato dalla Società italiana d'Arboricoltura in collaborazione con il Servizio Ambiente Giardini dell'Unione della Romagna Faentina.

I campionati, che mettono in competizione treeclimbers provenienti da tutta Italia e anche da altri Paesi europei, costituiscono un importante momento di ritrovo di professionisti che si sfidano in diverse prove di arrampicata in pianta, simulando le condizioni di lavoro. I concorrenti, sia nella categoria maschile che nella femminile, si esibiscono in diverse prove a tempo e/o di precisione e il concorrente con il punteggio più alto ottiene il titolo di Campione italiano. I Campionati di Tree Climbing sono aperti al pubblico e vogliono essere un importante momento di incontro con i cittadini, i professionisti e i mass media, per parlare e discutere dell'importanza degli alberi e delle corrette tecniche di intervento. Non chiamateli equilibristi o scalatori: il treeclimbing è infatti una tecnica di lavoro, che consente di muoversi sull’albero in sicurezza, per eseguire valutazioni e interventi di cura in modo preciso, efficace, direttamente all’interno della chioma dell’albero, raggiungendo ogni punto della pianta, dove non sarebbe possibile arrivare con piattaforme di lavoro elevabili. Soprattutto, consente di operare nel rispetto delle esigenze dell’albero. Ad utilizzare questa tecnica di lavoro sono gli arboricoltori ovvero i professionisti degli alberi, coloro che, attraverso una formazione continua volontaria si prendono cura degli alberi in tutte le fasi della loro vita.

Oltre alle competizioni il programma dei Campionati Italiani ospitati a Faenza prevede diversi workshop, a partire già da venerdì mattina, che coinvolgeranno oltre che i concorrenti anche il pubblico presente. Durante le giornate dei campionati verranno anche proposte attività didattiche per i bambini, attraverso il progetto Sia Junior, che ha l'obiettivo di avvicinare i bambini e i ragazzi, che saranno i cittadini e gli amministratori "di domani", agli alberi, per farne capire l'importanza.

Il programma

Venerdi 18 maggio

10.00-14.00 - Registrazione Concorrenti

10.00 - Workshop ST: Nuova Prova Salita (spiegazione e dimostrazione della prova), a seguire confronto aperto con tutti i partecipanti

14.00 - Workshop Climbcare Kask:Uso dei Ring in abbattimento: pro e contro di una tecnica che và "dosata"

15.00 - Giro di controllo prove

16.00 - Controlllo materiali

Sabato 19 maggio

08.30 - Inizio Gara delle 5 Prove Preliminari

09.00-12.00 Attività per i bambini

13.00 – Pausa Pranzo

14.00- 18.00 Attività per i bambini

14.30 - Proseguimento delle Prove Preliminari

18.30 – Fine gare

Domenica 20 maggio

08.30 - Master Gara Finale - 14.30 – Premiazioni singole gare e Master