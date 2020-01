Al "Passatore" il campionato italiano 100 km anche nel 2020

Il nuovo anno porta subito buone notizie alla 100 km del Passatore. Il Consiglio Federale della Fidal ha infatti decretato la Firenze-Faenza quale prova valevole per il campionato italiano 2020 nel reparto strada, per la sedicesima volta nella storia del ‘Passatore’. La Cento assegnerà non solo il titolo italiano assoluto, ma anche master nelle rispettive categorie. La prima edizione ad essere anche sede del campionato italiano Fidal della 100 km fu quella del 1998, che salutò la vittoria di Stefano Sartori, al suo primo successo nella Firenze-Faenza.

Seguirono poi le edizioni dal 2000 al 2006 e, dopo un anno di pausa, quelle dal 2008 al 2009, tornando infine dopo un altro anno di sosta dal 2011 al 2013. L’ultima edizione del ‘Passatore’ disputata valevole anche quale campionato italiano dei 100 km è stata quella del 2019, salutando la vittoria del debuttante Marco Menegardi. Attualmente si contano 950 iscritti, con diversi runner esteri che hanno già risposto ‘presente all’appello’. L’Asd 100 km del Passatore comunica inoltre che, sino al 15 gennaio 2020 sarà possibile iscriversi alla 48esima Firenze-Faenza pagando la quota di 65 euro. Per ulteriori informazioni sulle iscrizioni, consultare il sito ufficiale del ‘Passatore’: www.100kmdelpassatore.it nelle sezioni news e iscrizioni.