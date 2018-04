Al via con 600 calciatori da tutta Europa la terza edizione della 'Ravenna European cup'

Con le prime partite di sabato 28 aprile, parte la terza edizione della 'Ravenna European cup', organizzata da Futuri Campioni e riservata alla categoria Giovanissimi. In gara 32 squadre di 22 Paesi in rappresentanza del territorio, tra le quali saranno presenti Ravenna, San Pietro in Vincoli, Sant’Agata e la Rappresentativa Figc Lnd di Ravenna. Con le prime partite in programma sabato alle 15 scatta sui sei campi del territorio comunale (Classe, Fosso Ghiaia, Lido Adriano, Lido di Savio, San Pietro in Vincoli e San Zaccaria) la terza edizione. Sono 32 le squadre della categoria Giovanissimi, provenienti da 22 Paesi del continente, in lizza per la conquista della manifestazione vinta nei due anni precedenti dai russi del Krasnodar e dagli irlandesi del St Kevins Boys. La formula del torneo prevede una prima fase, che si concluderà nel pomeriggio di domenica 29, in cui le 32 formazioni sono suddivise in otto gironi da 4. Il piazzamento all’interno dei singoli gironi serve per definire il tabellone ad eliminazione diretta, le cui partite si svolgono lunedì 30 aprile. Semifinali e finali sono fissate per martedì 1 maggio a San Pietro in Vincoli.

In totale sono previste 70 partite e una partecipazione di circa 600 giovani calciatori, a cui si aggiungono diverse centinaia di dirigenti accompagnatori e familiari al seguito per un migliaio di presenze totali. Tra le formazioni in gara c’è anche una buona rappresentanza ravennate costituita dal Ravenna FC (inserito nel girone C, con gare a Fosso Ghiaia insieme agli slovacchi dello Spartak Trnava, ai francesi del Villers e agli ungheresi della Dinamo Star), da una rappresentativa della Figc Ravenna (nel girone F, con gare a Classe, insieme agli svedesi dello Stuvsta, ai cechi del Libus e ai romeni del Regal Sport), dal San Pietro in Vincoli (nel girone D, che si gioca sul proprio terreno, con Medolla, gli sloveni del Miklavz e i finlandesi del Mariehamn) e dal Sant’Agata Sport (nel girone A di Fosso Ghiaia insieme a Feralpisalò, ai polacchi dello Stal Rzesov e agli inglesi dello Stevenage).