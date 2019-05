Al via i corsi gratuiti di vela per i bambini delle scuole primarie

Anche quest’anno, con la fine della scuola, inizia la scuola vela. A partire da lunedì 10 giugno prendono il via al Circolo Nautico “Amici della Vela” di Cervia i tradizionali corsi gratuiti estivi per i giovanissimi cervesi che fanno la scuola primaria, nati cioè fra il 2008 e il 2012.

Il corso può anche fungere da stimolo per una futura attività agonistica: negli ultimi anni la squadra giovanile del Circolo Nautico “Amici della Vela” è cresciuta costantemente – sia come numero di atleti che come risultati in campo nazionale e internazionale, anche grazie alla collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna – proprio basandosi sui giovani locali che si sono avvicinati alla disciplina in età scolastica.

A partire dal 10 giugno, sono in programma tre corsi gratuiti della durata di una settimana l’uno (ogni mattina, dalle 9 alle 12.30 o alle 14): il corso inziale, di gioco-sport, si svolgerà a bordo dei Laser Bahia, imbarcazioni ad equipaggio da quattro componenti; nelle due settimane successive, invece, verranno utilizzati gli Optimist, ovvero le imbarcazioni usate in tutto il mondo per avvicinare ai bambini alla vela. Tutti i corsi saranno tenuti da istruttori della Federazione italiana Vela.