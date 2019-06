Al via il 'Torneo del sorriso' di calcio-tennis di solidarietà

L’11esima edizione del torneo di Calcio-Tennis si svolgerà sabato e domenica nella cornice del Bagno Obelix di Marina di Ravenna, denominato “La Casa del Sorriso” e si avvarrà della collaborazione di 26 sponsor. La manifestazione è promossa e organizzata dalla Asd “Il Sorriso di Giò”, creata in memoria di Gionata Mingozzi, calciatore di Ravenna, Perugia, Sampdoria, Lecce, Treviso, prematuramente scomparso.

Per l’edizione 2019 si è ancora raggiunta la quota massima di 100 coppie iscritte (200 atleti). Si svolgerà anche un torneo per bambini, con 12 coppie iscritte. Il “cuore” dell’iniziativa sarà l’asta delle maglie e del materiale sportivo messo a disposizione da numerose squadre prestigiose e anche, a titolo personale, da molti campioni. Per il 2019 si è deciso di sostenere il programma di cure di Sophie, 5 anni, affetta da paralisi cerebrale e il progetto “Città in CAA” (comunicazione culturale rivolta a lettori con difficoltà linguistiche, in collaborazione con tre musei cittadini).