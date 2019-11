Al via la gara di pesca d'altura a Marina di Ravenna

Il 17 novembre si svolge a Marina di Ravenna la gara di carattere nazionale “Big game Fishing-drifting”, terzo Trofeo Open Fipsas di Fishing Expo, promosso dalla Fiera di Forlì assieme a Ravenna Fishing Club.

Si tratta di un trofeo nazionale open valevole per le qualificazioni alle finali dei campionati italiani Fipsas (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee) di pesca d’altura, che la fiera supporta fin dal primo anno. Il trofeo vede la partecipazione di squadre provenienti da diverse regioni d’Italia, con un livello tecnico molto alto e con atleti che sono risultati vincitori di campionati italiani. Gli equipaggi – sono più di 30 quelli iscritti quest’anno – sono composti da cinque membri: uno ha funzione di skipper, tre si occupano della pesca, il quinto ha funzioni di ispettore di bordo a controllare che tutte le operazioni si svolgano correttamente. La gara sarà ripresa da Sky Tv.

Come tutte le gare nazionali, la gara di Marina di Ravenna è a rilascio: il pesce, il tonno rosso di cui è ricco il nostro mare, una volta misurato e filmato, viene rilasciato, in linea con la decisione etica e sportiva presa della federazione stessa. La gara vede impegnati gli equipaggi per circa sette ore: raduno alle 6, partenza alle 7, inizio gara alle 8, termine alle 15, rientro in porto a partire dalle ore 16. I primi tre equipaggi vincitori saranno premiati alla fiera “Caccia & Country Fishing Expo” sabato 30 novembre alle ore 15 allo stand della Fipsas.