Al via la prima cicloturistica sulle 'Strade bianche del sale'

E’ in arrivo domenica 8 settembre la nuova cicloturistica negli splendidi scenari dell’entroterra romagnolo: la prima edizione della cicloturistica Strade Bianche del Sale Fantini Club. Si tratta di una pedalata aperta a qualunque tipologia di bici, da corsa, gravel e d’epoca, con tre percorsi di 85, 100 e 140 chilometri. Un tracciato inedito che parte da Cervia per attraversare il bellissimo Parco della Salina e raggiungere le colline dell’entroterra, attraverso borghi e percorsi inesplorati con ben 60 chilometri di strade bianche, nel cuore della Romagna più vera.

La spiaggia del Fantini Club sarà luogo di partenza e arrivo della pedalata e quartier generale dell’evento. Tante sono le sorprese in riservo per i partecipanti, a partire dall’aperitivo con drink, buffet e musica offerto a tutti gli iscritti sabato pomeriggio alle 18.00. In occasione dell’aperitivo verranno estratti premi a sorteggio fra tutti i partecipanti, fra cui il "super premio" di una settimana di vacanza per la stagione 2020 presso la spiaggia Fantini Club e la struttura collegata Sportur Club Hotel. Oltre a pacco gara e aperitivo di benvenuto, nella quota di iscrizione sono inclusi due ristori lungo il percorso, pasta party finale, medaglia all’arrivo e massaggi post gara forniti dai fisioterapisti del Centro Medico di Cervia.