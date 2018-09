Al via le iscrizioni per la "Granfondo via del Sale 2019": tutte le novità

Appena terminata l’estate e la Granfondo Via del Sale sta già preparando la sua edizione 2019, in programma il prossimo 5 maggio, a Cervia. Da 1 ottobre si apre, infatti, la prima finestra di iscrizioni. Il termine ultimo per iscriversi in questa prima tranche è il 15 ottobre, ma solo i primi mille più veloci si aggiudicheranno un posto in prima griglia. La quota di iscrizione è confermata a 50 euro, come per le scorse edizioni, e per iscriversi è sufficiente compilare il modulo con pagamento online.

Per la prossima edizione, la Granfondo Via del Sale presenta il suo nuovo logo, dove compaiono i fenicotteri rosa, simbolo del Parco della Salina di Cervia, e lancia la sua nuova campagna di comunicazione, che riassume in un’ illustrazione artistica tutti i punti di forza della manifestazione. Tre percorsi di 77 km, 118 Km e 174 Km, tecnicamente molto diversi fra loro, pensati per soddisfare tutti gli appassionati del pedale, a cui si aggiunge il percorso Gourmet di 40 km, per gli accompagnatori dei granfondisti e cultori di ciclo-gastronomia. Chi ha muscoli e mente preparati per affrontare il percorso lungo, potrà mettersi alla prova nelle cinque salite, accomunate dagli splendidi scenari delle colline Romagnole: Montecavallo, Monte Finocchio, Monte Pietra, la mitica Cima Pantani su Montevecchio, dedicata al Pirata e diventata ormai simbolo della Via del Sale, e la Paderno/Colinello. Accanto alla granfondo, l’intero weekend, da venerdì 3 maggio a domenica 5, sarà arricchito da un ventaglio di eventi pensati per tutti, dalle iniziative per i bambini, fino al Granfondo party sulla spiaggia con musica e spettacoli, per soddisfare gli appassionati di bicicletta e le loro famiglie, ma non solo. Oltre cento aziende di settore, esporranno lungo un chilometro di lungomare di Cervia tutte le loro novità da testare. Una vera e propria fiera outdoor, senza nessun ticket di ingresso, che sabato resterà aperta fino alle 22 in occasione della serata Granfondo Party.