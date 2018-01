Al via un corso gratuito per diventare arbitri di calcio

La Sezione di Faenza dell’Aia (Associazione Italiana Arbitri - Figc) organizza per il periodo 22 gennaio – 17 marzo 2018 un nuovo corso arbitri. Il corso, che prevede 16 lezioni, è dedicato ai giovani: le ragazze e i ragazzi che hanno compiuto, o che devono compiere, 15 anni nel primo semestre del 2018 possono parteciparvi gratuitamente. Per iscriversi e per avere ulteriori informazioni si può chiamare il lunedì sera il numero di telefono 054625065 o recarsi direttamente nella sede di Corso Garibaldi 2 a Faenza. In alternativa si può scrivere a faenza@aia-figc.it o alla pagina Facebook "Sezione Aia G.Santini". I nuovi arbitri hanno diritto, con la tessera federale che riceveranno, all’accesso gratuito a tutti gli stadi italiani. A ogni gara arbitrata è previsto un rimborso spese e gli sponsor tecnici forniscono, sempre gratuitamente, il materiale (divisa, taccuino e fischietto) per arbitrare.