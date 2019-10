Allenamento speciale per alcune delle ragazze dell’Olimpia Teodora di Serie B2

Allenamento speciale per alcune delle ragazze della squadra di Serie B2 dell’Olimpia Teodora, che nella serata di martedì hanno partecipato al PalaCosta al lavoro in palestra della prima squadra, in cui sono rimaste a riposo coloro che domenica a Marsala avevano giocato gran parte della partita. Assieme a Strumilo, Piva, Canton, Parini, Altini, Calisesi e Poggi, agli ordini di Coach Simone Bendandi è così scesa in campo la squadra di Serie B2, con l’eccezione delle Under 18, che già avevano svolto il loro allenamento con la giovanile. Una grande occasione per le ragazze, che in gran parte fino all’anno scorso a loro volta facevano parte del settore giovanile dell’Olimpia Teodora, per vivere l’atmosfera della Serie A, imparando i segreti del gioco e ricevendo consigli dallo staff della prima squadra.