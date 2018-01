Automobilismo, anche il ravennate Eugenio Pisani alla premiazione dei Campioni Aci a Monza

Il Monza Eni Circuit ospiterà la premiazione dei Campioni Italiani del Volante 2017. L’Automobile Club d’Italia dedica una intera giornata ai migliori protagonisti della stagione agonistica da poco conclusa. Nel programma della giornata, è prevista una sfida tra campioni su un tracciato ricavato sulla pista dell’autodromo brianzolo, la Cerimonia di consegna dei Titoli Tricolori e dei premi speciali per quanti si sono particolarmente distinti in ambito nazionale ed internazionale portando lustro ai colori italiani, e a seguire, una festa con i piloti protagonisti. A fare gli onori di casa, come di consueto il presidente dell’Automobile Club d’Italia Angelo Sticchi Damiani, che si congratulerà con gli esponenti di spicco del motorsport italiano, unitamente ai presidenti di Sias Giuseppe Redaelli e AC Milano Ivan Capelli.

La Scuderia Ferrari sarà presente alla giornata ACI con piloti e team impegnati nel Campionato del Mondo di Formula 1, nelle serie endurance e nel monomarca del Cavallino rampante. Presenti anche tutti i big del motorsport targato ACI Sport, a partire da Luca Filippi, portacolori d’Italia nel Campionato di Formula E. Contro di lui i Campioni Italiani Gran Turismo Michele Beretta e Alex Frassineti (GT3 PRO), Eugenio Pisani (GT CUP), Stefano Comandini (GT3) il Campione del Mondo e d’Europa Karting KZ, Paolo De Conto, il Campione Italiano Velocità Montagna Domenico Scola e il talentuoso Fabio Andolfi, protagonista in WRC2 con i colori di ACI Team Italia e tanti altri. Inizio nel pomeriggio alle 15, quando si accenderanno i motori delle Seat Leon Cupra ST per i 32 campioni che animeranno le sfide su un tracciato ricavato sul rettilineo principale della pista teatro del GP d’Italia di F.1.

Il pubblico può accedere gratuitamente in tribuna ed ai paddock. Dalle 19, in diretta streaming sulla pagina facebook di Aci Sport, la Cerimonia di Premiazione dei Campioni Italiani e quanti hanno messo in luce il motorsport tricolore nel mondo, che avrà il suo culmine con la consegna da parte del presidente dell’Automobile Club D’Italia Angelo Sticchi Damiani dei Volanti d’Oro, d’Argento e di Bronzo, a personaggi autori di particolari successi.