Anche l'Atletica Ravenna alla "Maratona di Ravenna Città d'Arte"

La “Maratona di Ravenna Città d’Arte” 2019 ha confermato la sua maturità nel panorama delle maratone nazionali ed internazionali, superando ogni più rosea aspettativa in termini di presenze e competitività degli atleti accorsi. Atletica Ravenna, storica società ravennate di atletica leggera, non poteva mancare portando il suo contributo su molteplici fronti. Domenica, nella giornata clou della manifestazione, Atletica Ravenna ha gestito il ristoro del 20° Km della 42K, grazie ai suoi volontari: oltre trenta persone, tra atleti, genitori, allenatori e dirigenti, che hanno distribuito agli atleti in gara acqua, frutta, sali minerali, biscotti, supportando e ravvivando il passaggio dei maratoneti.

All’Expo Marathon Village, durante tutto il week-end, Atletica Ravenna ha potuto far conoscere la propria attività di avviamento all’atletica leggera, le iniziative rivolte all’inclusione sportiva, svolte grazie alle preziose collaborazioni con le istituzioni locali, enti di promozione sportiva e associazioni di volontariato ed infine i convegni medico/scientifici promossi in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Ravenna; sono tutti gratuiti ed aperti alla cittadinanza. Medicina dello sport, logopedia, psicologia e sociologia al servizio dello sport ed in particolare all’inclusione e alla disabilità. Il prossimo appuntamento il 13 novembre con “La posturologia nello sport e prestazione sportiva” che si terrà a Ravenna nella Sala Buzzi di via Berlinguer, 11 (i successivi il 17 gennaio e il 20 febbraio 2020; informazioni disponibili nel sito web di Atletica Ravenna www.atleticaravenna.it).

Atletica Ravenna ha naturalmente schierato alcuni portacolori nella “Mezza Maratona Ravenna Città d’Arte” e diversi ragazzi nella 10 Km “Good Morning Ravenna”. Sabato mattina, invece, una nutrita rappresentanza di giovanissimi atleti della società ravennate, accompagnati da allenatori e famiglie ha partecipato alla 2Km ludico motoria Conad Family Run, una vera festa soprattutto per i più piccoli!