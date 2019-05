Ancora due medaglie d’oro per l’Istrice Ravenna nel campionato regionale "Speed"

A una settimana di distanza dalla precedente gara di Faenza i due atleti ravennati in forza all’Istrice, Ludovico Borghi (U14M) e Andrea Lidonnici (U18M), concedono il bis conquistando ancora due medaglie d’oro stavolta nell’ultima prova del campionato regionale 2018-2019. Borghi con questa vittoria conquista anche, per il quinto anno consecutivo, il titolo di campione regionale nella specialità “speed” mentre Lidonnici si porta a casa addirittura il titolo di campione regionale di combinata per la categoria U18M.

Nella stessa categoria spicca anche lo splendido secondo posto di Yijun Nicola Grilli per un podio finale che si colora pertanto di giallorosso per due terzi. Medaglia d’argento anche per il nazionale Filippo Maresi nella categoria U20M mentre completano il medagliere di giornata i due bronzi di Giulia Asirelli e di Sara Arcozzi rispettivamente nelle categorie U16F e U14F. Altri piazzamenti per: Elena Marendon (quinta), Sofia Gavelli (sesta), Ginevra Tomasin (settima), Michela Guerra (nona) e Caterina Pazzaglia (decima) nella categoria U14F; Giulia Baldi (quinta) e Elisabetta Siboni (sesta) nella categoria U18F.

Ben tredici atleti della società giallorossa hanno guadagnato il passaporto per le fasi finali dei campionati italiani che si svolgeranno ad Arco (TN) dal 30 maggio al 2 giugno: Diana Migliaccio, Sara Arcozzi, Ginevra Tomasin, Caterina Pazzaglia, Ludovico Borghi, Giulia Asirelli, Elisabetta Siboni, Giulia Baldi, Gaia Casadio, Andrea Lidonnici, Yijun Nicola Grilli e i due nazionali Francesca Vasi e Filippo Maresi. Prima di calarsi nella kermesse nazionale c’è però ancora il tempo per un’altra grande manifestazione che si svolgerà proprio sabato prossimo nella storica torre di arrampicata di Marina di Ravenna. In Via del Marchesato è infatti in programma la finale del campionato regionale assoluto di specialità lead, un evento che sebbene assegni il titolo limitatamente alla regione Emilia Romagna, ha già registrato numerose adesioni ed iscrizioni anche dalle regioni limitrofe Veneto e Trentino alto Adige.