Applausi ed entusiasmo per l'inizio di stagione della Rekico

In un Museo Internazionale delle Ceramiche gremito di tifosi, la Rekico si è presentata alla città, iniziando nel migliore dei modi la stagione che prenderà il via domenica 7 ottobre ad Orzinuovi (palla a due ore 18). I giocatori hanno sfilato con la nuova divisa da gioco griffata Macron, insieme agli allenatori, allo staff tecnico e alla dirigenza, ricevendo gli applausi dei tifosi in un clima di festa. Nell’occasione è stata resa nota la partnership tra Raggisolaris e MIC: prima della gare casalinghe, la società faentina organizzerà per le tifoserie avversarie e per i propri tifosi una visita guida al museo, mettendo loro a disposizione un tour operator. Un’iniziativa per valorizzare uno dei vanti di Faenza a livello mondiale.