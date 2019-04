Arrampicata, medaglia d'oro per l'Istrice al Campionato regionale Senior+open

Medaglia d’oro per l’Istrice Ravenna nel campionato regionale senior+open, specialità boulder, che si è svolta domenica 7 aprile a Modena. L’atleta giallorosso Salvatore Murolo, al termine di una accesa competizione, è risultato il migliore dei 24 arrampicatori provenienti da tutta la regione, che si sono confrontati sulle tracciature disegnate per l’occasione presso la palestra Rock’n Fire. Da segnalare, sempre nel maschile, anche i piazzamenti di Amilcar Luciani (ottavo posto) e Andrea Lidonnici (tredicesimo posto). Nel femminile buona prestazione per Giulia Asirelli (decima) seguita dalle compagne di squadra Giulia Pironi (dodicesima) e Elisabetta Pironi (quattordicesima).