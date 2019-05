Arrampicata sportiva, due climbers dell'Istrice convocati in nazionale 'speed'

Dopo il cospicuo bottino di medaglie conquistato dai climbers giallorossi la scorsa domenica nel campionato regionale, ecco arrivare un nuovo riconoscimento per la scuola di arrampicata veloce della nostra città. Francesca Vasi e Filippo Maresi sono stati infatti convocati dal Direttore Sportivo Franco Gianelli per il raduno della nazionale giovanile, che si terrà presso il Centro Federale Climbing Stadium di Arco domenica 5 maggio, preludio all’inizio della stagione di competizioni internazionali che vedrà i due giovani atleti impegnati tra l’altro in Polonia, in Austria ed in Russia.

“E’ una grossa soddisfazione - ha dichiarato il Vicepresidente dell’Istrice Max Borghi - avere due giovani atleti della nostra squadra nella nazionale giovanile di arrampicata veloce, riconoscimento evidente dell’ottimo lavoro svolto dalla società, dai tecnici e ovviamente degli atleti stessi. Dietro queste due punte di diamante ci sono numerosi altri giovani pronti a emergere e ai quali speriamo di poter dare presto una struttura adeguata qui a Ravenna per l’allenamento di questa specialità”.