Arrampicata sportiva, due ori e un bronzo per l’Istrice Ravenna

Stagione agli inizi per i climbers ravennati che domenica hanno scaldato i motori, in attesa dell’avvio del circuito regionale Emilia-Romagna, partecipando alla gara boulder organizzata a Pesaro dalla vicina federazione Umbria-Marche. Già al top della condizione è apparso Filippo Maresi che, primo nella categoria Under 18 maschili, si è preso la soddisfazione non trascurabile di fare meglio di atleti quali Mercuriali e Piazza, tra i più quotati e promettenti giovani boulderisti in ambito nazionale. Maresi, che ha sfoggiato una eccellente condizione fisica ed atletica ed una disarmante tranquillità nella gestione della gara, si presenterà con questo “pesante” biglietto da visita al raduno della nazionale giovanile del prossimo mese. Altro oro per i ravennati è venuto da Elisabetta Siboni nella Under 16 femminile, anche lei brava e concreta a risolvere buona parte dei problemi proposti sotto l’attenta guida del coach Sergio Cedroni.

Gara particolare invece quella degli under 14 che si sono misurati in larga parte sugli stessi blocchi proposti ai più grandi. Davvero pochi i “top” per quasi tutti gli atleti in gara, con la classifica finale determinata in modo importante dal raggiungimento delle zone, ovvero posizioni intermedie lungo i tracciati proposti. Ludovico Borghi ha concluso al terzo posto, guadagnando la terza medaglia di giornata mentre ottimi piazzamenti hanno fatto registrare Ginevra Tomasin (quinta) e Sofia Gavelli (settima).