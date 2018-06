Arrampicata sportiva, Maresi e Vasi argento e bronzo ai campionati italiani

E’ ancora una volta l’arrampicata veloce a regalare ai due atleti di punta dell’Istrice Ravenna due prestigiose medaglie ai campionati italiani. Una competizione che ha impegnato i primi due fine settimana di giugno e che ha visto arrivare ad Arco di Trento 12 ragazzi della società giallorossa che si sono misurati con i migliori arrampicatori italiani provenienti da tutte le altre regioni.

Filippo Maresi, a conclusione di una stagione esaltante che lo ha visto insediarsi stabilmente all’interno della squadra nazionale italiana giovanile di speed, ha conquistato la piazza d’onore cedendo solamente in finale al già campione del mondo U16 Jacopo Stefani della società Equilibrium di Modena. Grazie al quindicesimo posto ottenuto nella specialità lead Filippo ottiene anche un ottimo ottavo posto in combinata. L’altra medaglia, di bronzo, viene da Francesca Vasi, anche lei reduce da una stagione densa di successi e soddisfazioni personali sia in campo nazionale che internazionale. I piazzamenti ottenuti nelle altre due specialità, boulder e lead, consentono a Francesca di occupare anche un buon 17esimo posto nella classifica generale di combinata U18F.

Prossimo appuntamento non agonistico della stagione sarà quello dell’open day della torre di Marina di Ravenna che si terrà il 30 giugno e durante il quale appassionati e principianti potranno provare ad arrampicare sotto la guida degli istruttori dell’Istrice Ravenna.