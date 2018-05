Arrampicata sportiva, pioggia di medaglie e titoli per l'Istrice Ravenna

Ancora protagonisti sia in ambito regionale che in quello nazionale i velocisti della società ravennate, che durante questo lungo weekend di gare scrivono un altro bellissimo capitolo di sport in una stagione davvero da incorniciare. E si tratta di successi che hanno un sapore particolare, considerando che la compagine giallorossa non possiede tra le mura cittadine una parete adatta a questa specifica disciplina dell’arrampicata sportiva e i suoi atleti si spostano per tre volte a settimana verso Faenza o Bologna per i loro allenamenti.

La copertina spetta sicuramente a Filippo Maresi, che sabato 19 a Campitello di Fassa vince il titolo giovanile del campionato italiano assoluto speed, abbassando il suo personale al tempo di 7.61, e si ripete poi domenica 20 a Faenza dove, nell’ultima prova del campionato regionale Emilia Romagna, conquista la medaglia d’oro che gli garantisce anche il titolo regionale di specialità U18M per la stagione 2017-18. Quasi la stessa musica per Francesca Vasi, anche lei “costretta” agli straordinari e a gareggiare due volte nello stesso weekend conquistando il terzo posto nella classifica giovanile del campionato italiano speed di sabato e la medaglia d’oro, invece, domenica a Faenza nel campionato regionale. Con questa vittoria anche Francesca si aggiudica il titolo regionale di specialità U18F. Nella stessa categoria ottimo terzo posto e medaglia di bronzo per Giulia Baldi e settimo posto per Gaia Casadio.

Grande soddisfazione anche da un’altra giovane promessa del team ravennate, Andrea Lidonnici, piombato da perfetto sconosciuto solo quest’anno sul panorama agonistico e già in grado di conquistare il titolo regionale U16M dopo l’ottimo secondo posto e relativa medaglia d’argento conquistata domenica sempre a Faenza. Nella stessa categoria un preziosissimo sesto posto per Nicola Grilli. Titolo di campione regionale speed, per il quarto anno consecutivo, anche per Ludovico Borghi che nella gara di domenica viene eliminato, in una semifinale nella quale Ludo stabilisce il suo personale di 5.49, da Francesco Govoni della società Equilibrium di Modena, che riesce a batterlo tirando fuori dal cilindro un 5.29 che fissa il nuovo record italiano U14M su questo tracciato.

Altri piazzamenti da ricordare sono quelli di Elisabetta Siboni, ottimo quarto posto nella categoria U16F, di Sara Arcozzi e Ginevra Tomasin, quinta e sesta nella categoria U16F, categoria nella quale si piazzano pure Giulia Asirelli al nono posto, Sofia Gavelli al decimo, Elena Marendon all’undicesimo e Michela Guerra al tredicesimo. Buon settimo posto infine per Caterina Pazzaglia nella categoria U12F. Concluso il circuito regionale, tra dieci giorni prende il via il campionato nazionale giovanile ad Arco, al quale il sodalizio ravennate è riuscito a qualificare 11 atleti: Francesca Vasi, Giulia Baldi, Gaia Casadio, Filippo Maresi, Andrea Lidonnici, Nicola Grilli, Elisabetta Siboni, Caterina Pazzaglia, Sara Arcozzi, Gliulia Asirelli e Ludovico Borghi.