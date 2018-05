Arrampicata sportiva, quarto posto per Francesca Vasi in Coppa Europa

Brividi ed emozioni sabato 12 maggio per gli appassionati di arrampicata sportiva ravennati. Complice anche la diretta streaming dell’evento: in diverse centinaia hanno infatti seguito le gesta di Francesca Vasi dell’Istrice Ravenna che, con la maglia della nazionale giovanile, si è fermata a un soffio dal podio nella prova di Coppa Europa Speed svoltasi a Bologna. Protagonista di una gara perfetta nella quale ha anche sensibilmente abbassato il suo record personale sul tempo di 9.19, Francesca ha dovuto cedere solamente in semifinale alla fortissima atleta polacca Natalia Kalucka che si è poi aggiudicata la competizione.

A impreziosire il risultato sportivo del pomeriggio ci ha pensato Filippo Maresi, anche lui proveniente dall’Istrice Asd, che nella categoria maschile “youth A” ha concluso con un ottimo sesto posto, facendo segnare in qualificazione un 7.85 che profuma di grandi speranze e aspettative per l’immediato futuro. L’ottimo risultato dei due atleti consolida la grande tradizione nell’arrampicata veloce di tutto il comprensorio ravennate che può vantare tra le sue fila anche il campione del mondo giovanile Ludovico Fossali, da qualche anno legato alla società Carchidio Strocchi di Faenza.