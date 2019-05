Arrampicata sportiva, quarto posto per l'Istrice nella Coppa Italia Speed

Stavolta la compagine giallorossa, formata da Francesca Vasi, Filippo Maresi, Giulia Baldi, Elisabetta Siboni, Giulia Asirelli e Nicola Yijun Grilli si ferma a un passo da podio, conquistando comunque un più che dignitoso quarto posto nella classifica a squadre di Coppa Italia. Sabato 25 maggio a Faenza sono infatti scese in campo tutte le stelle dell’arrampicata veloce italiana, disciplina nella quale gli atleti della nostra regione hanno raccolto negli ultimi anni numerosi successi e riconoscimenti anche in ambito internazionale. Per Francesca Vasi, quarta nella classifica individuale femminile, la prestazione è stata impreziosita dal nuovo record personale di 9.04, così come per Filippo Maresi che stabilisce anche lui il nuovo personale di 7.15 e conclude al nono posto nella classifica individuale maschile.

Da lunedì e per tutta la settimana invece riflettori accesi sul Climbing Stadium e Centro Federale di Arco in provincia di Trento dove arriveranno ben 13 atleti dell’Istrice Ravenna che disputeranno le finali dei campionati nazionali giovanili 2019.