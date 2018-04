Arrampicata sportiva, secondo posto per l’Istrice in Coppa Italia Speed

Neanche il tempo di smaltire la gioia per la gara inaugurale della nuova torre di arrampicata sportiva di Marina di Ravenna del weekend che ecco arrivare un nuovo risultato di prestigio per il team giallorosso. Stavolta sono stati i “velocisti”, ovvero gli arrampicatori che devono salire una parete omologata euniformata a livello mondiale nel minor tempo possibile, a conquistare il secondo posto nella classifica a squadre nella seconda tappa di Coppa Italia svoltasi a Faenza mercoledì.

I ravennati Nicola Grilli, Francesca Vasi, Filippo Maresi, Elisabetta Siboni, Giulia Baldi e Andrea Lidonnici si sono misurati con il meglio che esprime il panorama nazionale in questa specialità riuscendo a portare l’Istrice Ravenna, nella classifica finale, davanti a società blasonate quali Equilibrium Modena, Ragni di Lecco e Avs Meran. Il successo conferma la grossa tradizione Speed della squadra giallorossa che, oltre agli atleti più grandi in campo mercoledì, può inoltre vantare un vivaio di tutto rispetto con il campione italiano in carica Under 12, Ludovico Borghi. La competizione individuale è stata vinta nel femminile da Elisabetta Dalla Brida del Gruppo Rocciatori Piaz e nel maschile dal fantastico Ludovico Fossali, già campione del mondo Under 20 nel 2015, del team Carchidio Strocchi Faenza.

"E’ un grosso orgoglio per la nostra società - ha commentato il presidente Alessandro Vallicelli - avere un gruppo di atleti che primeggiano in una disciplina spettacolare come la Speed, specialmente considerando che a Ravenna non abbiamo ancora una parete idonea per i loro allenamenti e i ragazzi si muovono due volte a settimana verso Faenza o Bologna dove esistono invece delle strutture ad hoc per questa disciplina. L’area sportiva di Via del Marchesato si presterebbe in modo eccellente per essere implementata anche con una parete di Speed, creando in questo modo un centro che, per location e sinergia con altre società sportive, potrebbe addirittura essere appetibile come centro federale".