Arti marziali, la Gym Academy Asd inaugura i corsi di judo

Gym Academy Asd lancia una nuova iniziativa: sfruttando la collaborazione di due istruttori con grande esperienza viene lanciata l’attività di Judo che si svolgerà per tutto l’anno sportivo nella palestra delle arti marziali del Pala Costa di Ravenna. I giorni di allenamento previsti sono il lunedì, maggiormente incentrato sullo sviluppo della tecnica del Judo, ed il venerdì focalizzato sullo sviluppo di capacità ed abilità psicomotorie. Il filo d’unione di ambedue le giornate sarà l’aspetto ludico, e tramite il “gioco sport” mirare anche ad aumentare le capacità di ragazzi con difficoltà.

L’attività del lunedì sarà sviluppata principalmente su tre fasce orarie: dalle 16.30 alle 17.30 l’attività di “Judo cuccioli” (fascia materna) cui seguiranno dalle 17.30 alle 18.30 l’attività “Judo Bambini” (fascia elementari) e dalle 18.30 alle 20.00 l’attività Judo per ragazzi dalle medie in su. Il venerdì invece l’orario sarà dalle 17 alle 18 per il Judo bambini e dalle 18 alle 20 per il Judo medie in su.

Il progetto di inclusione per ragazzi diversamente abili è esteso a tutte le realtà orarie, ponendo particolare attenzione alle singole problematiche - soprattutto di chi ha bisogno di lavorare in un gruppo ristretto - di aumentare il rapporto istruttore-allievo ed eventualmente ricavare una fascia oraria ad hoc. L’attività sarà presentata a tutti i genitori interessati in una riunione che si terrà martedì alle 18.30 nella sede di Gym Academy ASD a Ravenna in via Guidarello Guidarelli 7.