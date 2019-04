Atleti al via per la settima edizione della Running in Milano Marittima

Confermata per il settimo anno consecutivo la Running In Milano Marittima, la gara-evento che unisce sport e turismo rivolgendosi ad atleti, appassionati e amanti delle attività outdoor, con contenuti che uniscono musica e intrattenimento a una giornata all’insegna del podismo e del divertimento all’aria aperta.

Per quest’anno la scelta è stata quella di concentrare tutte le risorse nella tappa romagnola che ha dato le origini a questo grande Format Sportivo, con tre percorsi per tutti i livelli di preparazione: 21 km, 10.1 km (competitivi e non competitivi) e 6.6 km (non competitiva). Come consuetudine la partenza e l’arrivo saranno nel cuore di Milano Marittima, la Rotonda Primo Maggio, dove verrà creato il Villaggio sportivo, fulcro delle attività collaterali e degli spazi dedicati ai brand partner. Anche per quest’anno la grande attenzione sarà rivolta ai giovanissimi, che potranno mettersi alla prova in tante attività con l’animazione e le iniziative gratuite di Running In 4 Kids.

Alle gare competitive potranno partecipare tutti gli atleti tesserati per l’anno 2019 con società affiliate a Uisp o Fidal. Per gli affiliati ad altri Enti di Promozione Sportiva convenzionati, sarà obbligatorio presentare il certificato medico agonistico di atletica leggera valido alla data del 9 giugno 2019.