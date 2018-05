Atleti ravennati in campo per il "Trofeo delle Province"

E’ un fine settimana scandito dal Trofeo delle Province quello che attende le due selezioni giovanili del Comitato Fipav di Ravenna: sabato 26 e domenica 27 maggio a Cesenatico, nei campi dell’Eurocamp, si disputa, infatti, il tradizionale “Trofeo delle Province”, organizzato dal Comitato Regionale della Fipav, che costituisce il culmine di un percorso di formazione e selezione dei migliori atleti di ogni provincia dopo una serie di allenamenti e raduni svoltisi durante la stagione agonistica.

La formula ufficiale del torneo prevede due gironi da quattro (formati sulla base dei piazzamenti degli ultimi 5 anni, le squadre di Ravenna sono testa di serie numero 4 in entrambi i tornei), con gare di sola andata, al termine delle quali ci saranno le semifinali incrociate a seconda del piazzamento nel girone. Le prime partite si giocano sabato 26 a partire dalle 9; in campo tutto il sabato per completare i quattro gironi di qualificazione (due maschili e due femminili) poi domenica 27 al mattino dalle 8.45 fino alle 13.30 si giocano le semifinali e le finali dal 3° all’8° posto. Nel pomeriggio alle 15 e alle 16.30 le due finali. Occhi puntati sulla selezione provinciale femminile, affidata a Manuela Benelli, e composta da ragazze nate nel 2004 e 2005, che difende il titolo vinto nel 2017 e che è inserita in un girone con le selezioni provinciali di Bologna, Parma e Ferrara.

“Ho a disposizione un gruppo sicuramente di qualità e molto omogeneo – assicura la Benelli - ma se devo dire cosa possiamo fare quest’anno non saprei rispondere, ci sono almeno altre due selezioni, Modena e Piacenza, che, per quello che ho visto, stanno lavorando bene e hanno buone squadre anche loro. Poi, è chiaro che il girone di qualificazione è alla nostra portata, quello che ho selezionato è un gruppo di ragazze abituato a giocare finali o partite ravvicinate in cui c’è da stare sempre sul pezzo e per questo devo ringraziare le società che crescono ragazze pronte ad affrontare tornei del genere. Andremo a Cesenatico per fare il meglio possibile, sapendo che siamo le detentrici del Trofeo e che quindi sono le altre che devono temere noi”.

Punta, invece, a migliorare il settimo posto dell’anno scorso la selezione provinciale maschile, formata da ragazzi del 2003 e 2004, seguita da Paolo Pelloni, arrivato al nono anno, non consecutivo, in questo ruolo. “Ho visto uno spirito buono, un gruppo di ragazzi che si sono allenati bene e hanno trovato subito un’intesa. Il nostro girone di qualificazione è molto difficile annoverando Modena e Romagna Uno, ovvero la selezione che unisce le province di Forlì-Cesena e Rimini, che reputo tra le più forti (l’altra squadra che completa il girone è Piacenza, ndr), e poi è cambiata la formula essendo in gara otto e non nove province visto, appunto, l’accorpamento delle altre due province romagnole. Proveremo a migliorare il settimo posto dell’anno scorso, puntando magari sul blocco del Porto RoburCosta, che fornisce la maggior parte degli atleti”.



Questi gli atleti che compongono la selezione maschile (14 ragazzi provenienti da 5 società): Giacomo Torlo (Alfonsine), Lorenzo Ricci Maccarini e Federico Sansone (Involley), Luca Boscherini, Niccolo Contu, Davide Dalpane, Alessandro Fenati, Lorenzo Monti, Giovanni Santoni, Lorenzo Tomassini e Marco Zoli (Porto RoburCosta), Federico Rossi e Francesco Zannoni (Spem Faenza), Rei Canhasi (Volley Academy).

Sono 14, in rappresentanza di tre società, le atlete che fanno parte della rappresentativa femminile: Kateryna Tereshchenko (Alfonsine), Agata Baccarini, Laura Bertoni, Sofia Ceccoli, Matilde Mancinelli e Aicha Ndiaye (Olimpia Master Alfa Garavini), Vittoria Balducci, Elena Maria Ballardini, Anna Casotti, Jessica Maioli, Alice Masotti, Deizi Niki, Laura Toppetti e Valentina Vecchi (Teodora Settore Giovanile).