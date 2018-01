Atletica 85 apre il Campionato podistico faentino 2018

Martedì al ristorante Monte Brullo, all’Hotel Cavallino di Faenza, si è svolta la premiazione del 34esimo Campionato Podistico Faentino. Nell’edizione 2017, dei 50 iscritti, hanno completato la manifestazione correndo il numero minimo di gare, cioè 8 tra quelle indicate dal calendario, 25 podisti di cui 2 uomini e 3 donne. Il vincitore maschile è stato Emanuele Maio di Atletica 85 Faenza con 8 migliori piazzamenti su 8 gare valide. Secondo Mirco Gurioli, terzo Stefano Farina della società Asd 100 km Passatore. Vincitrice femminile è stata Elisa Zannoni, seguita da Tiziana Sportelli e Gloria Argnani di Atletica 85 Faenza. Sul sito di Atletica 85, nella sezione Podismo, saranno presto disponibili il calendario dell’edizione 2018, la 35esima, ed il regolamento. Anticipiamo che il Campionato Podistico Faentino si articolerà sempre su 16 gare su pista e su strada, con percorsi diversi e adatti a tutti i tipi di runner. Verranno premiati tutti gli atleti che avranno completato almeno 8 gare del calendario della manifestazione. Le iscrizioni sono già aperte e possono partecipare tutti i podisti faentini residenti o iscritti ad una società sportiva faentina (Fidal o Uisp). Il primo appuntamento è l’11 febbraio prossimo con la mezza maratona Fusoloppet a Fusignano.

Il 19 gennaio si è tenuta a Massa Lombarda una corsa campestre giovanile del circuito provinciale. Specialità tipicamente invernale nell’atletica sono le corse campestri. I giovanissimi di Atletica 85 Faenza Bcc si sono così messi alla prova con la prima campestre del circuito provinciale tenutasi sabato scorso a Massa Lombarda. Dato “non tecnico” fondamentale di questa gara è l’importante partecipazione, insieme alla grinta di questi giovanissimi atleti. D’altronde l’atletica non fa sconti e senza passione e dedizione non regala risultati. Questo quindi è un buon elemento per il futuro di questi atleti in erba. Menzione particolare va però riconosciuta alla piccola Zoe Fiorentini, vincitrice della corsa nella categoria Esordienti A. Il 20 gennaio, a Modena, si è svolto il Meeting Nazionale Indoor. Nonostante il clima abbia concesso un periodo di grazia, non facendo patire troppo freddo agli atleti romagnoli negli allenamenti degli ultimi tempi, fa ancora piacere gareggiare al coperto (o indoor, come vengono chiamate le gare all’interno dei palazzetti dotati di pista d’atletica). Anche la seconda uscita indoor della squadra di A85, questa volta a Modena, è stata ben più che soddisfacente per i risultati portati a casa. Sugli scudi va Marco Patuelli che ottiene la 5 a piazza nel salto in alto con 1,98 metri a soli due centimetri dal suo personale di 2 metri. Bene anche i velocisti sui 60 piani con: Silvia Dal Pane (J) che si migliora correndo in 8’’77. Fra i maschi record personale per Manuel Lima 7’’43, Filippo Balducci (J) 7’’25, Alberto Tartaglione (S) 7’’31, Jacopo Bandini (A) 7’’56. Mattia Cavina (S) 7’’56 e Marco Tarozzi (A) 7’’87 confermano invece le loro ultime prestazioni.