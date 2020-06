Atletica 85 consolida i miglioramenti con la testa già ai campionati italiani

E' un lento ritorno alla normalità quello che stanno cercando di affrontare Atletica 85 Faenza Bcc ed il mondo dell’atletica leggera nel suo complesso. In merito alla seconda gara dopo la riapertura delle competizioni della seconda parte di stagione, pur con qualche limitazione nelle varie discipline (come l'alternanza nelle corsie per i velocisti dei 400m), si sono visti bei risultati per gli atleti bianco-azzurri.

Proprio la gara dei 400m ha visto correre la neo diplomata Francesca Amadori, che ha fatto registrare un bel miglioramento portando il suo PB a 1'01"75; con lei anche Giulia Gandolfi, che vince la sua serie in 1'00'01 e si piazza 2a assoluta. Sempre nei 400m anche Samuele Orlandi, che gestisce il giro di pista fermando il cronometro a in 52"73. Aurora Bacchini, infine, nel salto in lungo atterra a 4,06m. Ottime premesse in questo avvio di stagione per quella che si prospetta un’estate anomala per i nostri atleti. Continueranno infatti a caricare allenamenti nelle loro corde in vista dei campionati italiani di settembre.