Atletica 85 di nuovo sui blocchi nelle gare all’aperto

Con la grande voglia di ritorno alla normalità e di poter di nuovo coltivare le loro passioni, alcuni giovani di Atletica 85 Faenza Bcc hanno avuto la possibilità di partecipare ad una gara che è stata per loro l’esordio stagionale all’aperto e si è trattato di una grande prova.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Questi i risultati di una competizione: Samuele Orlandi si migliora nei 200m e sigla un bel 23"61; Giulia Gandolfi e Francesca Amadori vincono le rispettive serie concludendo al PB in 26"66 e 27"78. Questi atleti li rivedremo in pista ad Imola giovedì 25 sera sui 400m, la loro gara preferita. In pista, nel primo 800m totalmente in corsia d'Italia, anche Cesare Linguerri (PB a 2'04"12) e l'atleta master pluripremiata Lara Gualtieri (2'30"62). Una grande emozione per i ragazzi essere di nuovo in pista a confrontarsi con gli amici-avversari delle altre società.