Atletica 85 festeggia la Liberazione tra la pista di Modena e la Valle del Senio

In occasione dell’Anniversario della Liberazione la meta immancabile dell’atletica leggera in Emilia-Romagna è senza dubbio il meeting regionale su pista di Modena, tra le prime occasioni per prendere su di sé e sugli avversari le misure della forma fisica per la stagione che entra nel vivo.

Per Atletica 85 Faenza BCC buoni risultati con: Abara Ebenezer Chukwuem che nel lancio del disco ha scagliato l’attrezzo a 35,76m segnando il proprio miglior risultato (PB); sui 100m Carlo Montaguti in 11’’60, Francesco Scarani in 11’’85 PB, Michele Morini in 11’’92 PB, Mattia Cavina in 12’’12, Jacopo Niccolini in 12’’16 PB e Silvia Dal Pane in 14’’25. Bravissimo poi Samuele Orlandi che vincendo la sua serie sui 400m ha ottenuto con 51’’71 il minimo per i campionati italiani allievi. Nei 400m anche Giulia Gandolfi in 1’01’’33 a 33 cent dal minimo campionati italiani allieve e PB, Francesca Amadori 1’03’’30 PB e Lara Gualtieri MF 45 1’05’’62 PB. Cesare Linguerri ha infine segnato il proprio PB con un tempo di 9'47"43 3000m. Una nota che dà ancora maggior valore ai risultati dei giovani è che tutti gli allievi si trovavano all’esordio nelle gare fra i grandi, essendo solo da quest’anno passati di categoria.

Sul fronte dell’ultra-podismo su strada, è andata in scena la 50km di Romagna, evento podistico a data fissa che con partenza da Castel Bolognese percorre la vallata del Fiume Senio fino a Casola Valsenio, per poi salire su Montalbano e ridiscendere da Zattaglia e tornare in piazza a Castel Bolognese passando da Villa Vezzano. Sono stati dieci gli atleti bianco-azzurri a tagliare il traguardo della gara: Roberto Serasini 4h06’; Giacomo Ambrosini 4h09’; Letizia Ambrosini 4h09’; Matteo Timoncini 4h27’; Aferdita Aruci 4h36’; Daniela Duranti 5h00’; Stefano Venturelli 5h04’; Simone Randi 5h04’; Gloria Argnani 5h32’; e Graziano Pezzi 6h09’. Per molti di loro si è trattato di una prova di avvicinamento alla 100km del Passatore, in programma tra un mese esatto.