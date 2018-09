Atletica 85 ha un campione regionale di velocità: è Jacopo Bandini

Nel weekend appena trascorso i giovani delle categorie Cadetti (2003-2004) e Allievi (2001-2002) di Atletica 85 Faenza Bcc si sono cimentati nell’importante appuntamento dei Campionati Regionali Individuali che si sono svolti a Piacenza. I risultati di spessore non sono mancati fin dal primo giorno di gara, con la vittoria dei titolo regionale cat. allievi per Jacopo Bandini nei 100 metri (11’’36) e il fantastico secondo posto nel giavellotto cadette di Benedetta Lanzoni con una serie di lanci tutti oltre il suo precedente primato personale ed un finale da 31,22 metri. Terzo posto regionale nei 300 metri cadetti di Michele Morini, che segna il proprio primato personale con 38’’14, il quarto posto regionale di Giulia Gandolfi con 1,50 metri nel salto in alto cadette e il sesto posto regionale di Aurora Bacchini nel giavellotto cadete con 25,56 metri 41"25 300 cadetti. Bene anche la seconda giornata, con Giulia Gandolfi seconda in 49’’50 sui 300hs cadetti, Mattia Ferri terzo nel salto in alto cadetti con 1,70 metri e Michele Morini sesto negli 80 metri in 9"72.

Premiazioni Panathlon Faenza

Sabato in Piazza del popolo c’è stata la consegna dei premi da parte del Panathlon Faenza agli sportivi faentini che si sono particolarmente distinti nel 2017. Di Atletica 85 sono stati premiati atleti che hanno fatto molto parlare di loro e stanno continuando a mietere grandi successi: Stefania Di Cuonzo, Pasquale De Vita e Maria Lorenzoni.