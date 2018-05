Atletica, a Ravenna le finali regionali dei Campionati di società Fidal e il Trofeo Coni

Sabato 2 e domenica 3 giugno, il Campo Scuola "E. Marfoglia" di via C. Falconieri 25 a Ravenna, recentemente adeguato e rinnovato, ospiterà le prestigiose finali regionali dei Campionati di Società Fidal categoria Cadetti e del Trofeo Coni riservato per scuole medie. La società Atletica Ravenna, che gestisce lo storico "Campo Scuola Marfoglia", si è qualificata ai regionali superando la fase provinciale con un ottimo quarto posto nella graduatoria maschile e un brillante sesto posto in quella femminile. Non solo. L'Atletica Ravenna ha ottenuto la possibilità di organizzare le finali regionali proprio a Ravenna e sabato e domenica dovrà vedersela sul suo campo con tutte le migliori società dell'Emilia-Romagna.

Per l'occasione sono attesi nel weekend in città oltre 500 atleti provenienti da tutta la regione. Alla grande kermesse sportiva riservata alla categoria Cadetti (anni 14/15) parteciperanno 15 società maschili e 15 femminili della regione. Per la società organizzatrice parteciperanno, tra gli altri, per il settore maschile Mouhamed Pouye specialista negli ostacoli, Mattia Broccoli e Filippo Fantini, mezzofondisti di buon livello e Riccardo Casadio nel settore lanci, nel settore femminile la velocista Greta Corelli, la mezzofondista Chiara Pagnani, l'ostacolista Giorgia Venturi mentre nelle specialità dell'alto e del peso Andrea Celeste Lolli.

Tutti i ragazzi che prenderanno parte alle gare otterranno un punteggio in base alla loro prestazione che verrà attribuito alla società di appartenenza. Per misurare la forza delle varie società in lizza, ogni atleta potrà partecipare al massimo a due competizioni individuali. Per questo ogni società partecipante presenterà il maggior numero di atleti necessari per coprire tutte le specialità in programma. Inoltre, anche se non parteciperanno alla classifica di società, prenderanno parte alla due giorni ravennate alcuni giovani fuoriclasse emiliano romagnoli, tra cui Milena Ferrari, velocista di Reggio Emilia, che detiene diversi record regionali. Molti saranno anche i giovani atleti ravennati per la categoria ragazzi (12/13 anni) che parteciperanno alle finali regionali del Trofeo Coni. Tutti i vincitori delle diverse prove acquisiranno il diritto di partecipare alla finale nazionale che si terrà a Rimini dal 20 al 23 settembre prossimo.

Il programma della manifestazione sarà così suddiviso: sabato 2 giugno pomeriggio si disputeranno le finali della prima parte del CdS (Campionato di Società) Cadetti, mentre domenica 3 giugno pomeriggio avrà luogo la seconda parte; domenica mattina 3 giugno si svolgeranno invece le finali regionali del Trofeo Coni Ragazzi/e Under 14 (12 e 13 anni). La manifestazione si concluderà con le premiazioni delle prime tre squadre classificate ai tornei maschile e femminile.