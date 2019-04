Atletica, al via la 40esima edizione del 'Trofeo Deggiovanni'

È iniziata lunedì 8 aprile la 40esima edizione del Trofeo “Gian Franco Deggiovanni”, il tradizionale appuntamento primaverile con l’atletica leggera allo stadio comunale “Ermes Muccinelli” di Lugo dedicato agli studenti delle scuole medie del territorio. L’evento è organizzato dall’Asd Atletica Lugo Icel, che ogni anno coinvolge insegnanti e presidi degli istituti scolastici del comprensorio lughese. Nella prima giornata hanno gareggiato gli studenti delle classi terze (nati nel 2005). iL trofeo continuerà giovedì 11 aprile con le classi seconde (nati nel 2006), mentre lunedì 15 aprile sarà la volta delle classi prime (nati nel 2007).

È giunto invece alla sua 21esima edizione il memorial “Alfredo Melandri”, dedicato al pilota scomparso nel 1998 in seguito a un tragico incidente avvenuto sul circuito del Mugello. Saranno premiati con 18 borse di studio (3 per i maschi e 3 per le femmine per ciascun anno del corso di studi), messe a disposizione dall’azienda Diemme, i ragazzi delle scuole medie che si sono distinti maggiormente in ambito scolastico e nelle gare del Trofeo “Deggiovanni”.

Il Gran premio Qualità premierà invece il rendimento delle scuole tenendo conto dei punti raggiunti complessivamente in relazione al numero di iscritti. È la scuola “Francesco Baracca” di Lugo quella che ha conquistato il maggior numero di vittorie nel Deggiovanni, seguita dalla scuola “Silvestro Gherardi” di Lugo e dalla scuola “R. Emaldi” di Fusignano; mentre nel Gp Qualità a farla da padrona è la “Luigi Varoli” di Cotignola. Le premiazioni individuali dei primi sei classificati di ogni gara verranno effettuate sul campo di atletica mentre la consegna dei premi alle scuole, delle borse di studio e per i nuovi record verranno effettuate dopo la manifestazione. In caso di maltempo le gare sono rinviate al giorno successivo. L’organizzazione è a cura della Società Atletica Lugo - Icel con il patrocinio di Comune di Lugo, Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Coni provinciale e Ufficio scolastico provinciale.